A(z) élő Bonkers Meme Token ár ma 0.00013649 USD. Kövesd nyomon a(z) BNKRS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNKRS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BNKRS

BNKRS árinformációk

Mi a(z) BNKRS

BNKRS fehér könyv

BNKRS hivatalos webhely

BNKRS tokenomikai adatai

BNKRS árelőrejelzés

Bonkers Meme Token Logó

Bonkers Meme Token Ár (BNKRS)

Nem listázott

1 BNKRS-USD élő ár:

$0.00013649
$0.00013649
-20.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:10 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000827
$ 0.0000827
24h alacsony
$ 0.00020316
$ 0.00020316
24h magas

$ 0.0000827
$ 0.0000827

$ 0.00020316
$ 0.00020316

$ 0.00153231
$ 0.00153231

$ 0.00001533
$ 0.00001533

-0.00%

-20.28%

+35.14%

+35.14%

Bonkers Meme Token (BNKRS) valós idejű ár: $0.00013649. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNKRS legalacsonyabb ára $ 0.0000827, legmagasabb ára pedig $ 0.00020316 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNKRS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00153231, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001533 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNKRS változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -20.28% az elmúlt 24 órában, és +35.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonkers Meme Token (BNKRS) piaci információk

$ 77.30K
$ 77.30K

--
--

$ 77.30K
$ 77.30K

566.32M
566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416

A(z) Bonkers Meme Token jelenlegi piaci plafonja $ 77.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNKRS keringésben lévő tokenszáma 566.32M, és a teljes tokenszám 566321863.056416. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.30K.

Bonkers Meme Token (BNKRS) árelőzmények USD

A(z) Bonkers Meme TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bonkers Meme Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000487021.
A(z) Bonkers Meme Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000256270.
A(z) Bonkers Meme Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00020376210118980673.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-20.28%
30 nap$ -0.0000487021-35.68%
60 nap$ -0.0000256270-18.77%
90 nap$ -0.00020376210118980673-59.88%

Mi a(z) Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bonkers Meme Token (BNKRS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bonkers Meme Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bonkers Meme Token (BNKRS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bonkers Meme Token (BNKRS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bonkers Meme Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bonkers Meme Token árelőrejelzését most!

BNKRS helyi valutákra

Bonkers Meme Token (BNKRS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bonkers Meme Token (BNKRS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNKRS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bonkers Meme Token (BNKRS)

Mennyit ér ma a(z) Bonkers Meme Token (BNKRS)?
A(z) élő BNKRS ár a(z) USD esetében 0.00013649 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNKRS ára a(z) USD esetében?
A(z) BNKRS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00013649. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bonkers Meme Token piaci plafonja?
A(z) BNKRS piaci plafonja $ 77.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNKRS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNKRS keringésben lévő tokenszáma 566.32M USD.
Mi volt a(z) BNKRS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNKRS mindenkori legmagasabb ára 0.00153231 USD.
Mi volt a(z) BNKRS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNKRS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001533 USD.
Mekkora a(z) BNKRS kereskedési volumene?
A(z) BNKRS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BNKRS ára emelkedni fog idén?
A(z) BNKRS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNKRS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,978.25

$3,802.25

$0.02432

$1.1241

$183.82

$108,978.25

$3,802.25

$183.82

$88.38

$2.4699

$0.00000

$0.00000

$0.0379

$0.05753

$0.09392

$0.000000002110

$0.02065

$0.00007724

$0.0000451

$0.000000000528

