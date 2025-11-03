TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő BONKBOY ár ma 0.00009731 USD. Kövesd nyomon a(z) BONKBOY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BONKBOY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BONKBOY ár ma 0.00009731 USD. Kövesd nyomon a(z) BONKBOY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BONKBOY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BONKBOY

BONKBOY árinformációk

Mi a(z) BONKBOY

BONKBOY hivatalos webhely

BONKBOY tokenomikai adatai

BONKBOY árelőrejelzés

BONKBOY Ár (BONKBOY)

1 BONKBOY-USD élő ár:

--
----
-4.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BONKBOY (BONKBOY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:04 (UTC+8)

BONKBOY (BONKBOY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.63%

-4.46%

-25.25%

-25.25%

BONKBOY (BONKBOY) valós idejű ár: $0.00009731. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONKBOY legalacsonyabb ára $ 0.00009647, legmagasabb ára pedig $ 0.00010366 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONKBOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00096279, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009647 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONKBOY változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -4.46% az elmúlt 24 órában, és -25.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BONKBOY (BONKBOY) piaci információk

--
----

A(z) BONKBOY jelenlegi piaci plafonja $ 97.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONKBOY keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999807177.317694. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.29K.

BONKBOY (BONKBOY) árelőzmények USD

A(z) BONKBOYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BONKBOY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000337274.
A(z) BONKBOY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000622917.
A(z) BONKBOY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00019178390491100066.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.46%
30 nap$ -0.0000337274-34.65%
60 nap$ -0.0000622917-64.01%
90 nap$ -0.00019178390491100066-66.33%

Mi a(z) BONKBOY (BONKBOY)

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BONKBOY (BONKBOY) Erőforrás

Hivatalos webhely

BONKBOY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BONKBOY (BONKBOY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BONKBOY (BONKBOY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BONKBOY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BONKBOY árelőrejelzését most!

BONKBOY helyi valutákra

BONKBOY (BONKBOY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BONKBOY (BONKBOY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BONKBOY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BONKBOY (BONKBOY)

Mennyit ér ma a(z) BONKBOY (BONKBOY)?
A(z) élő BONKBOY ár a(z) USD esetében 0.00009731 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BONKBOY ára a(z) USD esetében?
A(z) BONKBOY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00009731. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BONKBOY piaci plafonja?
A(z) BONKBOY piaci plafonja $ 97.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BONKBOY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BONKBOY keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) BONKBOY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BONKBOY mindenkori legmagasabb ára 0.00096279 USD.
Mi volt a(z) BONKBOY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BONKBOY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00009647 USD.
Mekkora a(z) BONKBOY kereskedési volumene?
A(z) BONKBOY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BONKBOY ára emelkedni fog idén?
A(z) BONKBOY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BONKBOY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:04 (UTC+8)

BONKBOY (BONKBOY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

