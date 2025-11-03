BONKBOY (BONKBOY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00009647 $ 0.00009647 $ 0.00009647 24h alacsony $ 0.00010366 $ 0.00010366 $ 0.00010366 24h magas 24h alacsony $ 0.00009647$ 0.00009647 $ 0.00009647 24h magas $ 0.00010366$ 0.00010366 $ 0.00010366 Minden idők csúcspontja $ 0.00096279$ 0.00096279 $ 0.00096279 Legalacsonyabb ár $ 0.00009647$ 0.00009647 $ 0.00009647 Árváltozás (1H) -0.63% Árváltozás (1D) -4.46% Árváltozás (7D) -25.25% Árváltozás (7D) -25.25%

BONKBOY (BONKBOY) valós idejű ár: $0.00009731. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONKBOY legalacsonyabb ára $ 0.00009647, legmagasabb ára pedig $ 0.00010366 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONKBOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00096279, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009647 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONKBOY változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -4.46% az elmúlt 24 órában, és -25.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BONKBOY (BONKBOY) piaci információk

Piaci érték $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Forgalomban lévő készlet 999.81M 999.81M 999.81M Teljes tokenszám 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

A(z) BONKBOY jelenlegi piaci plafonja $ 97.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONKBOY keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999807177.317694. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.29K.