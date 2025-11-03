Bonk Level Saviour (SAVIOUR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01620538 24h alacsony $ 0.01667338 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04502769 Legalacsonyabb ár $ 0.01567175 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.87% Árváltozás (7D) -7.21%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) valós idejű ár: $0.01628643. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAVIOUR legalacsonyabb ára $ 0.01620538, legmagasabb ára pedig $ 0.01667338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAVIOUR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04502769, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01567175 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAVIOUR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -7.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) piaci információk

Piaci érték $ 276.83K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 276.83K Forgalomban lévő készlet 17.00M Teljes tokenszám 16,997,264.604571

A(z) Bonk Level Saviour jelenlegi piaci plafonja $ 276.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAVIOUR keringésben lévő tokenszáma 17.00M, és a teljes tokenszám 16997264.604571. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 276.83K.