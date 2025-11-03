TőzsdeDEX+
A(z) élő Bonk Level Saviour ár ma 0.01628643 USD. Kövesd nyomon a(z) SAVIOUR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SAVIOUR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SAVIOUR

SAVIOUR árinformációk

Mi a(z) SAVIOUR

SAVIOUR tokenomikai adatai

SAVIOUR árelőrejelzés

Bonk Level Saviour Logó

Bonk Level Saviour Ár (SAVIOUR)

Nem listázott

1 SAVIOUR-USD élő ár:

$0.01628643
$0.01628643
-1.80%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:57 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01620538
$ 0.01620538
24h alacsony
$ 0.01667338
$ 0.01667338
24h magas

$ 0.01620538
$ 0.01620538

$ 0.01667338
$ 0.01667338

$ 0.04502769
$ 0.04502769

$ 0.01567175
$ 0.01567175

--

-1.87%

-7.21%

-7.21%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) valós idejű ár: $0.01628643. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAVIOUR legalacsonyabb ára $ 0.01620538, legmagasabb ára pedig $ 0.01667338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAVIOUR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04502769, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01567175 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAVIOUR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -7.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) piaci információk

$ 276.83K
$ 276.83K

--
----

$ 276.83K
$ 276.83K

17.00M
17.00M

16,997,264.604571
16,997,264.604571

A(z) Bonk Level Saviour jelenlegi piaci plafonja $ 276.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAVIOUR keringésben lévő tokenszáma 17.00M, és a teljes tokenszám 16997264.604571. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 276.83K.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) árelőzmények USD

A(z) Bonk Level SaviourUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00031048703617251.
A(z) Bonk Level Saviour USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0037993619.
A(z) Bonk Level Saviour USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0033592765.
A(z) Bonk Level Saviour USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002198196948818.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00031048703617251-1.87%
30 nap$ -0.0037993619-23.32%
60 nap$ -0.0033592765-20.62%
90 nap$ -0.002198196948818-11.89%

Mi a(z) Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bonk Level Saviour árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bonk Level Saviour (SAVIOUR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bonk Level Saviour (SAVIOUR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bonk Level Saviour rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bonk Level Saviour árelőrejelzését most!

SAVIOUR helyi valutákra

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bonk Level Saviour (SAVIOUR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SAVIOUR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Mennyit ér ma a(z) Bonk Level Saviour (SAVIOUR)?
A(z) élő SAVIOUR ár a(z) USD esetében 0.01628643 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SAVIOUR ára a(z) USD esetében?
A(z) SAVIOUR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01628643. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bonk Level Saviour piaci plafonja?
A(z) SAVIOUR piaci plafonja $ 276.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SAVIOUR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SAVIOUR keringésben lévő tokenszáma 17.00M USD.
Mi volt a(z) SAVIOUR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SAVIOUR mindenkori legmagasabb ára 0.04502769 USD.
Mi volt a(z) SAVIOUR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SAVIOUR mindenkori legalacsonyabb ára 0.01567175 USD.
Mekkora a(z) SAVIOUR kereskedési volumene?
A(z) SAVIOUR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SAVIOUR ára emelkedni fog idén?
A(z) SAVIOUR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SAVIOUR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:57 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,965.21

$3,801.73

$0.02432

$1.1230

$183.71

$108,965.21

$3,801.73

$183.71

$87.90

$2.4686

