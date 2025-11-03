Bonk Index (BNKK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.79% Árváltozás (1D) +15.72% Árváltozás (7D) -8.55% Árváltozás (7D) -8.55%

Bonk Index (BNKK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNKK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNKK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00264481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNKK változása a következő volt: -2.79% az elmúlt órában, +15.72% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonk Index (BNKK) piaci információk

Piaci érték $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Forgalomban lévő készlet 999.84M 999.84M 999.84M Teljes tokenszám 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

A(z) Bonk Index jelenlegi piaci plafonja $ 10.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNKK keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999836397.0552. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.89K.