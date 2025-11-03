TőzsdeDEX+
A(z) élő Bonk Index ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BNKK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNKK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bonk Index ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BNKK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNKK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BNKK

BNKK árinformációk

Mi a(z) BNKK

BNKK fehér könyv

BNKK hivatalos webhely

BNKK tokenomikai adatai

BNKK árelőrejelzés

Bonk Index Logó

Bonk Index Ár (BNKK)

Nem listázott

1 BNKK-USD élő ár:

--
----
+15.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bonk Index (BNKK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:10 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0
$ 0$ 0

-2.79%

+15.72%

-8.55%

-8.55%

Bonk Index (BNKK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNKK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNKK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00264481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNKK változása a következő volt: -2.79% az elmúlt órában, +15.72% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonk Index (BNKK) piaci információk

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

--
----

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,397.0552
999,836,397.0552 999,836,397.0552

A(z) Bonk Index jelenlegi piaci plafonja $ 10.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNKK keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999836397.0552. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.89K.

Bonk Index (BNKK) árelőzmények USD

A(z) Bonk IndexUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Index USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Index USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Index USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+15.72%
30 nap$ 0-58.98%
60 nap$ 0-95.87%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bonk Index (BNKK) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bonk Index árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bonk Index (BNKK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bonk Index (BNKK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bonk Index rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bonk Index árelőrejelzését most!

BNKK helyi valutákra

Bonk Index (BNKK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bonk Index (BNKK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNKK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bonk Index (BNKK)

Mennyit ér ma a(z) Bonk Index (BNKK)?
A(z) élő BNKK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNKK ára a(z) USD esetében?
A(z) BNKK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bonk Index piaci plafonja?
A(z) BNKK piaci plafonja $ 10.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNKK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNKK keringésben lévő tokenszáma 999.84M USD.
Mi volt a(z) BNKK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNKK mindenkori legmagasabb ára 0.00264481 USD.
Mi volt a(z) BNKK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNKK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BNKK kereskedési volumene?
A(z) BNKK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BNKK ára emelkedni fog idén?
A(z) BNKK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNKK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:10 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

