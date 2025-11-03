TőzsdeDEX+
A(z) élő Bonk Computer Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BCT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BCT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bonk Computer Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BCT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BCT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BCT

BCT árinformációk

Mi a(z) BCT

BCT hivatalos webhely

BCT tokenomikai adatai

BCT árelőrejelzés

Bonk Computer Token Logó

Bonk Computer Token Ár (BCT)

Nem listázott

1 BCT-USD élő ár:

--
----
-5.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bonk Computer Token (BCT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:08 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-5.65%

-13.94%

-13.94%

Bonk Computer Token (BCT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BCT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BCT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BCT változása a következő volt: +0.14% az elmúlt órában, -5.65% az elmúlt 24 órában, és -13.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonk Computer Token (BCT) piaci információk

$ 9.48K
$ 9.48K$ 9.48K

--
----

$ 9.48K
$ 9.48K$ 9.48K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

A(z) Bonk Computer Token jelenlegi piaci plafonja $ 9.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BCT keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999976673.570317. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.48K.

Bonk Computer Token (BCT) árelőzmények USD

A(z) Bonk Computer TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Computer Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Computer Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bonk Computer Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.65%
30 nap$ 0-37.26%
60 nap$ 0-73.25%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bonk Computer Token (BCT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bonk Computer Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bonk Computer Token (BCT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bonk Computer Token (BCT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bonk Computer Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bonk Computer Token árelőrejelzését most!

BCT helyi valutákra

Bonk Computer Token (BCT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bonk Computer Token (BCT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BCT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bonk Computer Token (BCT)

Mennyit ér ma a(z) Bonk Computer Token (BCT)?
A(z) élő BCT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BCT ára a(z) USD esetében?
A(z) BCT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bonk Computer Token piaci plafonja?
A(z) BCT piaci plafonja $ 9.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BCT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BCT keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) BCT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BCT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BCT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BCT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BCT kereskedési volumene?
A(z) BCT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BCT ára emelkedni fog idén?
A(z) BCT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BCT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:08 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

