Bonecoin (BONECOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bonecoin (BONECOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bonecoin (BONECOIN) tokennel kapcsolatos információk BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Hivatalos webhely: https://www.bonecoin.dev/ Fehér könyv: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Vásárolj most BONECOIN tokent!

Bonecoin (BONECOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bonecoin (BONECOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 108.07K $ 108.07K $ 108.07K Teljes tokenszám: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 108.07K $ 108.07K $ 108.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.00142734 $ 0.00142734 $ 0.00142734 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010902 $ 0.00010902 $ 0.00010902 További tudnivalók a(z) Bonecoin (BONECOIN) áráról

Bonecoin (BONECOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bonecoin (BONECOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONECOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONECOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONECOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONECOIN token élő árfolyamát!

BONECOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONECOIN kapcsán? BONECOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONECOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

