BOMET (BOMET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00056057 $ 0.00056057 $ 0.00056057 24h alacsony $ 0.00079223 $ 0.00079223 $ 0.00079223 24h magas 24h alacsony $ 0.00056057$ 0.00056057 $ 0.00056057 24h magas $ 0.00079223$ 0.00079223 $ 0.00079223 Minden idők csúcspontja $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Legalacsonyabb ár $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 Árváltozás (1H) -3.61% Árváltozás (1D) -28.07% Árváltozás (7D) -51.79% Árváltozás (7D) -51.79%

BOMET (BOMET) valós idejű ár: $0.00056039. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOMET legalacsonyabb ára $ 0.00056057, legmagasabb ára pedig $ 0.00079223 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOMET valaha volt legmagasabb ára $ 0.00193848, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0003551 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOMET változása a következő volt: -3.61% az elmúlt órában, -28.07% az elmúlt 24 órában, és -51.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOMET (BOMET) piaci információk

Piaci érték $ 336.20K$ 336.20K $ 336.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 336.20K$ 336.20K $ 336.20K Forgalomban lévő készlet 600.00M 600.00M 600.00M Teljes tokenszám 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

A(z) BOMET jelenlegi piaci plafonja $ 336.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOMET keringésben lévő tokenszáma 600.00M, és a teljes tokenszám 600000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 336.20K.