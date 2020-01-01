Bolivarcoin (BOLI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bolivarcoin (BOLI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bolivarcoin (BOLI) tokennel kapcsolatos információk Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Hivatalos webhely: http://www.bolis.info/ Vásárolj most BOLI tokent!

Bolivarcoin (BOLI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bolivarcoin (BOLI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Teljes tokenszám: $ 20.43M $ 20.43M $ 20.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.43M $ 20.43M $ 20.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00059687 $ 0.00059687 $ 0.00059687 További tudnivalók a(z) Bolivarcoin (BOLI) áráról

Bolivarcoin (BOLI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bolivarcoin (BOLI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOLI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOLI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOLI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOLI token élő árfolyamát!

BOLI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOLI kapcsán? BOLI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

