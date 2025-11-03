TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő Body Scan AI ár ma 0.00039533 USD. Kövesd nyomon a(z) SCANAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SCANAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SCANAI

SCANAI árinformációk

Mi a(z) SCANAI

SCANAI hivatalos webhely

SCANAI tokenomikai adatai

SCANAI árelőrejelzés

Body Scan AI Ár (SCANAI)

1 SCANAI-USD élő ár:

$0.00039707
+0.50%1D
Body Scan AI (SCANAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:37 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0003849
24h alacsony
$ 0.00040475
24h magas

$ 0.0003849
$ 0.00040475
$ 0.00276659
$ 0.00020619
-1.72%

+1.08%

-23.28%

-23.28%

Body Scan AI (SCANAI) valós idejű ár: $0.00039533. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCANAI legalacsonyabb ára $ 0.0003849, legmagasabb ára pedig $ 0.00040475 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCANAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00276659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00020619 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCANAI változása a következő volt: -1.72% az elmúlt órában, +1.08% az elmúlt 24 órában, és -23.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Body Scan AI (SCANAI) piaci információk

$ 395.27K
--
$ 395.27K
999.86M
999,860,732.100811
A(z) Body Scan AI jelenlegi piaci plafonja $ 395.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCANAI keringésben lévő tokenszáma 999.86M, és a teljes tokenszám 999860732.100811. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 395.27K.

Body Scan AI (SCANAI) árelőzmények USD

A(z) Body Scan AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Body Scan AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002205946.
A(z) Body Scan AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000644983.
A(z) Body Scan AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.08%
30 nap$ -0.0002205946-55.80%
60 nap$ +0.0000644983+16.32%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Body Scan AI (SCANAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Body Scan AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Body Scan AI (SCANAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Body Scan AI (SCANAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Body Scan AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Body Scan AI árelőrejelzését most!

SCANAI helyi valutákra

Body Scan AI (SCANAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Body Scan AI (SCANAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SCANAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Body Scan AI (SCANAI)

Mennyit ér ma a(z) Body Scan AI (SCANAI)?
A(z) élő SCANAI ár a(z) USD esetében 0.00039533 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SCANAI ára a(z) USD esetében?
A(z) SCANAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00039533. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Body Scan AI piaci plafonja?
A(z) SCANAI piaci plafonja $ 395.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SCANAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SCANAI keringésben lévő tokenszáma 999.86M USD.
Mi volt a(z) SCANAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SCANAI mindenkori legmagasabb ára 0.00276659 USD.
Mi volt a(z) SCANAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SCANAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00020619 USD.
Mekkora a(z) SCANAI kereskedési volumene?
A(z) SCANAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SCANAI ára emelkedni fog idén?
A(z) SCANAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SCANAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:37 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

