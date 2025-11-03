Body Scan AI (SCANAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0003849 24h alacsony $ 0.00040475 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00276659 Legalacsonyabb ár $ 0.00020619 Árváltozás (1H) -1.72% Árváltozás (1D) +1.08% Árváltozás (7D) -23.28%

Body Scan AI (SCANAI) valós idejű ár: $0.00039533. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCANAI legalacsonyabb ára $ 0.0003849, legmagasabb ára pedig $ 0.00040475 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCANAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00276659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00020619 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCANAI változása a következő volt: -1.72% az elmúlt órában, +1.08% az elmúlt 24 órában, és -23.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Body Scan AI (SCANAI) piaci információk

Piaci érték $ 395.27K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 395.27K Forgalomban lévő készlet 999.86M Teljes tokenszám 999,860,732.100811

A(z) Body Scan AI jelenlegi piaci plafonja $ 395.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCANAI keringésben lévő tokenszáma 999.86M, és a teljes tokenszám 999860732.100811. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 395.27K.