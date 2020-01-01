Boblles (BOBLS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Boblles (BOBLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Boblles (BOBLS) tokennel kapcsolatos információk

BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.

https://boblles.io/

Boblles (BOBLS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Boblles (BOBLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

$ 147.06K
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 147.06K
$ 0.01809881
$ 0
$ 0.00014706
Boblles (BOBLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Boblles (BOBLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOBLS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BOBLS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BOBLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOBLS token élő árfolyamát!

BOBLS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOBLS kapcsán? BOBLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.