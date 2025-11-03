BOBBY Rizz Ár (BOBBY)
+0.42%
-8.96%
-23.79%
-23.79%
BOBBY Rizz (BOBBY) valós idejű ár: $0.00001241. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOBBY legalacsonyabb ára $ 0.00001234, legmagasabb ára pedig $ 0.00001368 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOBBY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00036731, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001234 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOBBY változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -8.96% az elmúlt 24 órában, és -23.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) BOBBY Rizz jelenlegi piaci plafonja $ 12.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOBBY keringésben lévő tokenszáma 999.91M, és a teljes tokenszám 999911396.467978. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.34K.
A(z) BOBBY RizzUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000090480.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-8.96%
|30 nap
|$ -0.0000090480
|-72.90%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.
