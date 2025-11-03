TőzsdeDEX+
A(z) élő BOBBY Rizz ár ma 0.00001241 USD. Kövesd nyomon a(z) BOBBY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOBBY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOBBY

BOBBY árinformációk

Mi a(z) BOBBY

BOBBY tokenomikai adatai

BOBBY árelőrejelzés

BOBBY Rizz Logó

BOBBY Rizz Ár (BOBBY)

Nem listázott

1 BOBBY-USD élő ár:

-8.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
BOBBY Rizz (BOBBY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:44 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.42%

-8.96%

-23.79%

-23.79%

BOBBY Rizz (BOBBY) valós idejű ár: $0.00001241. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOBBY legalacsonyabb ára $ 0.00001234, legmagasabb ára pedig $ 0.00001368 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOBBY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00036731, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOBBY változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -8.96% az elmúlt 24 órában, és -23.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOBBY Rizz (BOBBY) piaci információk

A(z) BOBBY Rizz jelenlegi piaci plafonja $ 12.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOBBY keringésben lévő tokenszáma 999.91M, és a teljes tokenszám 999911396.467978. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.34K.

BOBBY Rizz (BOBBY) árelőzmények USD

A(z) BOBBY RizzUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000090480.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOBBY Rizz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.96%
30 nap$ -0.0000090480-72.90%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BOBBY Rizz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BOBBY Rizz (BOBBY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BOBBY Rizz (BOBBY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BOBBY Rizz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BOBBY Rizz árelőrejelzését most!

BOBBY helyi valutákra

BOBBY Rizz (BOBBY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BOBBY Rizz (BOBBY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOBBY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BOBBY Rizz (BOBBY)

Mennyit ér ma a(z) BOBBY Rizz (BOBBY)?
A(z) élő BOBBY ár a(z) USD esetében 0.00001241 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOBBY ára a(z) USD esetében?
A(z) BOBBY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001241. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BOBBY Rizz piaci plafonja?
A(z) BOBBY piaci plafonja $ 12.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOBBY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOBBY keringésben lévő tokenszáma 999.91M USD.
Mi volt a(z) BOBBY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOBBY mindenkori legmagasabb ára 0.00036731 USD.
Mi volt a(z) BOBBY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOBBY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001234 USD.
Mekkora a(z) BOBBY kereskedési volumene?
A(z) BOBBY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOBBY ára emelkedni fog idén?
A(z) BOBBY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOBBY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:44 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

