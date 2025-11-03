BOBBY Rizz (BOBBY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001234 $ 0.00001234 $ 0.00001234 24h alacsony $ 0.00001368 $ 0.00001368 $ 0.00001368 24h magas 24h alacsony $ 0.00001234$ 0.00001234 $ 0.00001234 24h magas $ 0.00001368$ 0.00001368 $ 0.00001368 Minden idők csúcspontja $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 Legalacsonyabb ár $ 0.00001234$ 0.00001234 $ 0.00001234 Árváltozás (1H) +0.42% Árváltozás (1D) -8.96% Árváltozás (7D) -23.79% Árváltozás (7D) -23.79%

BOBBY Rizz (BOBBY) valós idejű ár: $0.00001241. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOBBY legalacsonyabb ára $ 0.00001234, legmagasabb ára pedig $ 0.00001368 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOBBY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00036731, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOBBY változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -8.96% az elmúlt 24 órában, és -23.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOBBY Rizz (BOBBY) piaci információk

Piaci érték $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Forgalomban lévő készlet 999.91M 999.91M 999.91M Teljes tokenszám 999,911,396.467978 999,911,396.467978 999,911,396.467978

A(z) BOBBY Rizz jelenlegi piaci plafonja $ 12.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOBBY keringésben lévő tokenszáma 999.91M, és a teljes tokenszám 999911396.467978. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.34K.