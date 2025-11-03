TőzsdeDEX+
A(z) élő BOB ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BITCOIN BOB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BITCOIN BOB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BITCOIN BOB

BITCOIN BOB árinformációk

Mi a(z) BITCOIN BOB

BITCOIN BOB hivatalos webhely

BITCOIN BOB tokenomikai adatai

BITCOIN BOB árelőrejelzés

BOB Logó

BOB Ár (BITCOIN BOB)

Nem listázott

1 BITCOIN BOB-USD élő ár:

--
----
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BOB (BITCOIN BOB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:30 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-3.63%

-0.35%

-0.35%

BOB (BITCOIN BOB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITCOIN BOB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITCOIN BOB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITCOIN BOB változása a következő volt: -1.34% az elmúlt órában, -3.63% az elmúlt 24 órában, és -0.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOB (BITCOIN BOB) piaci információk

$ 635.39K
$ 635.39K$ 635.39K

--
----

$ 635.39K
$ 635.39K$ 635.39K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

A(z) BOB jelenlegi piaci plafonja $ 635.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITCOIN BOB keringésben lévő tokenszáma 21.00T, és a teljes tokenszám 21000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 635.39K.

BOB (BITCOIN BOB) árelőzmények USD

A(z) BOBUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BOB USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOB USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOB USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.63%
30 nap$ 0+76.37%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BOB (BITCOIN BOB) Erőforrás

Hivatalos webhely

BOB árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BOB (BITCOIN BOB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BOB (BITCOIN BOB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BOB rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BOB árelőrejelzését most!

BITCOIN BOB helyi valutákra

BOB (BITCOIN BOB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BOB (BITCOIN BOB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BITCOIN BOB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BOB (BITCOIN BOB)

Mennyit ér ma a(z) BOB (BITCOIN BOB)?
A(z) élő BITCOIN BOB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BITCOIN BOB ára a(z) USD esetében?
A(z) BITCOIN BOB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BOB piaci plafonja?
A(z) BITCOIN BOB piaci plafonja $ 635.39K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BITCOIN BOB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BITCOIN BOB keringésben lévő tokenszáma 21.00T USD.
Mi volt a(z) BITCOIN BOB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BITCOIN BOB mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BITCOIN BOB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BITCOIN BOB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BITCOIN BOB kereskedési volumene?
A(z) BITCOIN BOB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BITCOIN BOB ára emelkedni fog idén?
A(z) BITCOIN BOB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BITCOIN BOB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:30 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

