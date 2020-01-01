BNSD Finance (BNSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BNSD Finance (BNSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BNSD Finance (BNSD) tokennel kapcsolatos információk Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Hivatalos webhely: https://bns.finance/ Vásárolj most BNSD tokent!

BNSD Finance (BNSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BNSD Finance (BNSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.03K $ 44.03K $ 44.03K Teljes tokenszám: $ 505.65M $ 505.65M $ 505.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 119.00K $ 119.00K $ 119.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00023534 $ 0.00023534 $ 0.00023534 További tudnivalók a(z) BNSD Finance (BNSD) áráról

BNSD Finance (BNSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BNSD Finance (BNSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNSD token élő árfolyamát!

BNSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BNSD kapcsán? BNSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BNSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

