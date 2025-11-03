BNB LION (BNBLION) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.17% Árváltozás (1D) -7.25% Árváltozás (7D) -8.34% Árváltozás (7D) -8.34%

BNB LION (BNBLION) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNBLION legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNBLION valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNBLION változása a következő volt: -2.17% az elmúlt órában, -7.25% az elmúlt 24 órában, és -8.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNB LION (BNBLION) piaci információk

Piaci érték $ 280.51K$ 280.51K $ 280.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 280.51K$ 280.51K $ 280.51K Forgalomban lévő készlet 94,760.87T 94,760.87T 94,760.87T Teljes tokenszám 9.476087139338624e+16 9.476087139338624e+16 9.476087139338624e+16

A(z) BNB LION jelenlegi piaci plafonja $ 280.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNBLION keringésben lévő tokenszáma 94,760.87T, és a teljes tokenszám 9.476087139338624e+16. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 280.51K.