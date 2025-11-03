BNB GOAT (BGOAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006526 $ 0.00006526 $ 0.00006526 24h alacsony $ 0.00006984 $ 0.00006984 $ 0.00006984 24h magas 24h alacsony $ 0.00006526$ 0.00006526 $ 0.00006526 24h magas $ 0.00006984$ 0.00006984 $ 0.00006984 Minden idők csúcspontja $ 0.00087913$ 0.00087913 $ 0.00087913 Legalacsonyabb ár $ 0.00006027$ 0.00006027 $ 0.00006027 Árváltozás (1H) +0.78% Árváltozás (1D) -5.14% Árváltozás (7D) -25.78% Árváltozás (7D) -25.78%

BNB GOAT (BGOAT) valós idejű ár: $0.00006584. Az elmúlt 24 órában, a(z)BGOAT legalacsonyabb ára $ 0.00006526, legmagasabb ára pedig $ 0.00006984 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BGOAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00087913, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006027 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BGOAT változása a következő volt: +0.78% az elmúlt órában, -5.14% az elmúlt 24 órában, és -25.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNB GOAT (BGOAT) piaci információk

Piaci érték $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) BNB GOAT jelenlegi piaci plafonja $ 65.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BGOAT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 65.84K.