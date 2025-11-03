TőzsdeDEX+
A(z) élő BNB GOAT ár ma 0.00006584 USD. Kövesd nyomon a(z) BGOAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BGOAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BGOAT

BGOAT árinformációk

Mi a(z) BGOAT

BGOAT fehér könyv

BGOAT hivatalos webhely

BGOAT tokenomikai adatai

BGOAT árelőrejelzés

BNB GOAT Logó

BNB GOAT Ár (BGOAT)

1 BGOAT-USD élő ár:

-5.10%1D
BNB GOAT (BGOAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:00 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.78%

-5.14%

-25.78%

-25.78%

BNB GOAT (BGOAT) valós idejű ár: $0.00006584. Az elmúlt 24 órában, a(z)BGOAT legalacsonyabb ára $ 0.00006526, legmagasabb ára pedig $ 0.00006984 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BGOAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00087913, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006027 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BGOAT változása a következő volt: +0.78% az elmúlt órában, -5.14% az elmúlt 24 órában, és -25.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNB GOAT (BGOAT) piaci információk

$ 65.84K
$ 65.84K$ 65.84K

--
----

$ 65.84K
$ 65.84K$ 65.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) BNB GOAT jelenlegi piaci plafonja $ 65.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BGOAT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 65.84K.

BNB GOAT (BGOAT) árelőzmények USD

A(z) BNB GOATUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BNB GOAT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000525385.
A(z) BNB GOAT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BNB GOAT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.14%
30 nap$ -0.0000525385-79.79%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BNB GOAT (BGOAT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BNB GOAT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BNB GOAT (BGOAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BNB GOAT (BGOAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BNB GOAT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BNB GOAT árelőrejelzését most!

BGOAT helyi valutákra

BNB GOAT (BGOAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BNB GOAT (BGOAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BGOAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BNB GOAT (BGOAT)

Mennyit ér ma a(z) BNB GOAT (BGOAT)?
A(z) élő BGOAT ár a(z) USD esetében 0.00006584 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BGOAT ára a(z) USD esetében?
A(z) BGOAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00006584. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BNB GOAT piaci plafonja?
A(z) BGOAT piaci plafonja $ 65.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BGOAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BGOAT keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BGOAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BGOAT mindenkori legmagasabb ára 0.00087913 USD.
Mi volt a(z) BGOAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BGOAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006027 USD.
Mekkora a(z) BGOAT kereskedési volumene?
A(z) BGOAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BGOAT ára emelkedni fog idén?
A(z) BGOAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BGOAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

