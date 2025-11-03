TőzsdeDEX+
A(z) élő BNB Frog Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BNBFROG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNBFROG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BNBFROG

BNBFROG árinformációk

Mi a(z) BNBFROG

BNBFROG hivatalos webhely

BNBFROG tokenomikai adatai

BNBFROG árelőrejelzés

BNB Frog Inu Logó

BNB Frog Inu Ár (BNBFROG)

Nem listázott

1 BNBFROG-USD élő ár:

$0
$0$0
-15.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:54 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24h alacsony
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24h magas

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-1.74%

-14.58%

-5.78%

-5.78%

BNB Frog Inu (BNBFROG) valós idejű ár: $0. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNBFROG legalacsonyabb ára $ 0.0, legmagasabb ára pedig $ 0.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNBFROG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNBFROG változása a következő volt: -1.74% az elmúlt órában, -14.58% az elmúlt 24 órában, és -5.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNB Frog Inu (BNBFROG) piaci információk

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

A(z) BNB Frog Inu jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BNBFROG keringésben lévő tokenszáma 8,519,880,230,176.20T, és a teljes tokenszám 9.2599401150881e+24. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.20M.

BNB Frog Inu (BNBFROG) árelőzmények USD

A(z) BNB Frog InuUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) BNB Frog Inu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) BNB Frog Inu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) BNB Frog Inu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.0-14.58%
30 nap$ 0.0000000000-25.68%
60 nap$ 0.0000000000+30.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

BNB Frog Inu (BNBFROG) Erőforrás

Hivatalos webhely

BNB Frog Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BNB Frog Inu (BNBFROG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BNB Frog Inu (BNBFROG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BNB Frog Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BNB Frog Inu árelőrejelzését most!

BNBFROG helyi valutákra

BNB Frog Inu (BNBFROG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BNB Frog Inu (BNBFROG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNBFROG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BNB Frog Inu (BNBFROG)

Mennyit ér ma a(z) BNB Frog Inu (BNBFROG)?
A(z) élő BNBFROG ár a(z) USD esetében 0.0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNBFROG ára a(z) USD esetében?
A(z) BNBFROG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BNB Frog Inu piaci plafonja?
A(z) BNBFROG piaci plafonja $ 1.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNBFROG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNBFROG keringésben lévő tokenszáma 8,519,880,230,176.20T USD.
Mi volt a(z) BNBFROG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNBFROG mindenkori legmagasabb ára 0.0 USD.
Mi volt a(z) BNBFROG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNBFROG mindenkori legalacsonyabb ára 0.0 USD.
Mekkora a(z) BNBFROG kereskedési volumene?
A(z) BNBFROG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BNBFROG ára emelkedni fog idén?
A(z) BNBFROG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNBFROG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:54 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

