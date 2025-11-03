TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BNB DOGE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BNB DOGE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOGE

BOGE árinformációk

Mi a(z) BOGE

BOGE hivatalos webhely

BOGE tokenomikai adatai

BOGE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BNB DOGE Logó

BNB DOGE Ár (BOGE)

Nem listázott

1 BOGE-USD élő ár:

--
----
-6.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BNB DOGE (BOGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:29 (UTC+8)

BNB DOGE (BOGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-6.99%

-18.22%

-18.22%

BNB DOGE (BOGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00118783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOGE változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -6.99% az elmúlt 24 órában, és -18.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNB DOGE (BOGE) piaci információk

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

--
----

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) BNB DOGE jelenlegi piaci plafonja $ 18.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOGE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.12K.

BNB DOGE (BOGE) árelőzmények USD

A(z) BNB DOGEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BNB DOGE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BNB DOGE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BNB DOGE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.99%
30 nap$ 0-67.96%
60 nap$ 0-93.16%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BNB DOGE (BOGE)

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BNB DOGE (BOGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

BNB DOGE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BNB DOGE (BOGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BNB DOGE (BOGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BNB DOGE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BNB DOGE árelőrejelzését most!

BOGE helyi valutákra

BNB DOGE (BOGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BNB DOGE (BOGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BNB DOGE (BOGE)

Mennyit ér ma a(z) BNB DOGE (BOGE)?
A(z) élő BOGE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOGE ára a(z) USD esetében?
A(z) BOGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BNB DOGE piaci plafonja?
A(z) BOGE piaci plafonja $ 18.12K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOGE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BOGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOGE mindenkori legmagasabb ára 0.00118783 USD.
Mi volt a(z) BOGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOGE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BOGE kereskedési volumene?
A(z) BOGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOGE ára emelkedni fog idén?
A(z) BOGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:29 (UTC+8)

BNB DOGE (BOGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,526.60
$107,526.60$107,526.60

-2.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.12
$3,712.12$3,712.12

-3.66%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0591
$1.0591$1.0591

-16.07%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.12
$3,712.12$3,712.12

-3.66%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,526.60
$107,526.60$107,526.60

-2.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4159
$2.4159$2.4159

-3.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0591
$1.0591$1.0591

-16.07%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09246
$0.09246$0.09246

+824.60%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0289
$0.0289$0.0289

-89.99%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05407
$0.05407$0.05407

-2.08%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001471
$0.000000001471$0.000000001471

+238.16%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000524
$0.0000524$0.0000524

+107.93%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006059
$0.00006059$0.00006059

+65.50%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002925
$0.0002925$0.0002925

+46.25%

0G Logó

0G

0G

$1.442
$1.442$1.442

+49.27%