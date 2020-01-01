BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatai
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
BNB Card (BNBCARD) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BNB Card (BNBCARD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNBCARD tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BNBCARD token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BNBCARD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNBCARD token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.