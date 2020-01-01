BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BNB Card (BNBCARD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BNB Card (BNBCARD) tokennel kapcsolatos információk BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Hivatalos webhely: https://bnbcard-bsc.com/ Vásárolj most BNBCARD tokent!

BNB Card (BNBCARD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BNB Card (BNBCARD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.01981881 $ 0.01981881 $ 0.01981881 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00224079 $ 0.00224079 $ 0.00224079 További tudnivalók a(z) BNB Card (BNBCARD) áráról

BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BNB Card (BNBCARD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNBCARD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNBCARD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNBCARD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNBCARD token élő árfolyamát!

