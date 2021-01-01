BMX (BMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BMX (BMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BMX (BMX) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Hivatalos webhely: https://bmx.trade/ Vásárolj most BMX tokent!

BMX (BMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BMX (BMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.94M $ 12.94M $ 12.94M Teljes tokenszám: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.94M $ 12.94M $ 12.94M Minden idők csúcspontja: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minden idők mélypontja: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Jelenlegi ár: $ 4.67 $ 4.67 $ 4.67 További tudnivalók a(z) BMX (BMX) áráról

BMX (BMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BMX (BMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMX token élő árfolyamát!

BMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMX kapcsán? BMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

