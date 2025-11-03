Blunt (BLUNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000878 $ 0.00000878 $ 0.00000878 24h alacsony $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 24h magas 24h alacsony $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 24h magas $ 0.0000095$ 0.0000095 $ 0.0000095 Minden idők csúcspontja $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Legalacsonyabb ár $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 Árváltozás (1H) +1.29% Árváltozás (1D) -5.83% Árváltozás (7D) -20.42% Árváltozás (7D) -20.42%

Blunt (BLUNT) valós idejű ár: $0.00000889. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLUNT legalacsonyabb ára $ 0.00000878, legmagasabb ára pedig $ 0.0000095 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLUNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00133089, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000878 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLUNT változása a következő volt: +1.29% az elmúlt órában, -5.83% az elmúlt 24 órában, és -20.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blunt (BLUNT) piaci információk

Piaci érték $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Forgalomban lévő készlet 993.75M 993.75M 993.75M Teljes tokenszám 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

A(z) Blunt jelenlegi piaci plafonja $ 8.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLUNT keringésben lévő tokenszáma 993.75M, és a teljes tokenszám 993754980.150596. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.84K.