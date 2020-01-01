Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokennel kapcsolatos információk BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Hivatalos webhely: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Vásárolj most BLUEBERRY tokent!

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.54K $ 12.54K $ 12.54K Teljes tokenszám: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.54K $ 12.54K $ 12.54K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) áráról

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLUEBERRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLUEBERRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLUEBERRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLUEBERRY token élő árfolyamát!

