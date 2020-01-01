Blue Whale (WHALE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blue Whale (WHALE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blue Whale (WHALE) tokennel kapcsolatos információk Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Hivatalos webhely: https://www.bluewhale.wtf Vásárolj most WHALE tokent!

Blue Whale (WHALE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blue Whale (WHALE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.52K $ 32.52K $ 32.52K Teljes tokenszám: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.52K $ 32.52K $ 32.52K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Blue Whale (WHALE) áráról

Blue Whale (WHALE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blue Whale (WHALE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHALE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WHALE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WHALE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHALE token élő árfolyamát!

WHALE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WHALE kapcsán? WHALE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WHALE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

