Blue Butt Cheese (BBC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blue Butt Cheese (BBC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blue Butt Cheese (BBC) tokennel kapcsolatos információk Blue Butt Cheese Revolution Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity! Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy. BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together. Hivatalos webhely: https://bluebuttcheese.com/ Vásárolj most BBC tokent!

Blue Butt Cheese (BBC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blue Butt Cheese (BBC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Teljes tokenszám: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00173872 $ 0.00173872 $ 0.00173872 Minden idők mélypontja: $ 0.0000268 $ 0.0000268 $ 0.0000268 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Blue Butt Cheese (BBC) áráról

Blue Butt Cheese (BBC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blue Butt Cheese (BBC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BBC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BBC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBC token élő árfolyamát!

BBC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBC kapcsán? BBC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BBC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

