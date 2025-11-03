TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Blue Apu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $BAPU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $BAPU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Blue Apu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $BAPU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $BAPU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $BAPU

$BAPU árinformációk

Mi a(z) $BAPU

$BAPU hivatalos webhely

$BAPU tokenomikai adatai

$BAPU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Blue Apu Logó

Blue Apu Ár ($BAPU)

Nem listázott

1 $BAPU-USD élő ár:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Blue Apu ($BAPU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:14 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.09%

-12.74%

-12.74%

Blue Apu ($BAPU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$BAPU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $BAPU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $BAPU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.09% az elmúlt 24 órában, és -12.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blue Apu ($BAPU) piaci információk

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

A(z) Blue Apu jelenlegi piaci plafonja $ 8.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $BAPU keringésben lévő tokenszáma 924.64M, és a teljes tokenszám 924640185.7404035. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.94K.

Blue Apu ($BAPU) árelőzmények USD

A(z) Blue ApuUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Blue Apu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Blue Apu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Blue Apu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.09%
30 nap$ 0-48.57%
60 nap$ 0-75.20%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Blue Apu ($BAPU)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Blue Apu ($BAPU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Blue Apu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Blue Apu ($BAPU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Blue Apu ($BAPU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Blue Apu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Blue Apu árelőrejelzését most!

$BAPU helyi valutákra

Blue Apu ($BAPU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Blue Apu ($BAPU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $BAPU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Blue Apu ($BAPU)

Mennyit ér ma a(z) Blue Apu ($BAPU)?
A(z) élő $BAPU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $BAPU ára a(z) USD esetében?
A(z) $BAPU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Blue Apu piaci plafonja?
A(z) $BAPU piaci plafonja $ 8.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $BAPU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $BAPU keringésben lévő tokenszáma 924.64M USD.
Mi volt a(z) $BAPU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $BAPU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) $BAPU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $BAPU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) $BAPU kereskedési volumene?
A(z) $BAPU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $BAPU ára emelkedni fog idén?
A(z) $BAPU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $BAPU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:16:14 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,461.71
$107,461.71$107,461.71

-2.40%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,709.88
$3,709.88$3,709.88

-3.72%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.03
$176.03$176.03

-4.21%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0573
$1.0573$1.0573

-16.21%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,709.88
$3,709.88$3,709.88

-3.72%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,461.71
$107,461.71$107,461.71

-2.40%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.03
$176.03$176.03

-4.21%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4133
$2.4133$2.4133

-3.46%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0573
$1.0573$1.0573

-16.21%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08892
$0.08892$0.08892

+789.20%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0289
$0.0289$0.0289

-89.99%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05405
$0.05405$0.05405

-2.11%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001428
$0.000000001428$0.000000001428

+228.27%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000524
$0.0000524$0.0000524

+107.93%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006111
$0.00006111$0.00006111

+66.92%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%

0G Logó

0G

0G

$1.430
$1.430$1.430

+48.03%