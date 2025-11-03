TőzsdeDEX+
A(z) élő BLOXWAP ár ma 0.0013746 USD. Kövesd nyomon a(z) BLOXWAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLOXWAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLOXWAP

BLOXWAP árinformációk

Mi a(z) BLOXWAP

BLOXWAP hivatalos webhely

BLOXWAP tokenomikai adatai

BLOXWAP árelőrejelzés

BLOXWAP Ár (BLOXWAP)

1 BLOXWAP-USD élő ár:

$0.0013746
+7.50%1D
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:47 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00127855
24h alacsony
$ 0.00147982
24h magas

$ 0.00127855
$ 0.00147982
$ 0.00230684
$ 0
-2.05%

+7.51%

+11.47%

+11.47%

BLOXWAP (BLOXWAP) valós idejű ár: $0.0013746. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLOXWAP legalacsonyabb ára $ 0.00127855, legmagasabb ára pedig $ 0.00147982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLOXWAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00230684, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLOXWAP változása a következő volt: -2.05% az elmúlt órában, +7.51% az elmúlt 24 órában, és +11.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BLOXWAP (BLOXWAP) piaci információk

$ 1.37M
--
$ 1.37M
999.94M
999,937,064.405382
A(z) BLOXWAP jelenlegi piaci plafonja $ 1.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLOXWAP keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999937064.405382. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.37M.

BLOXWAP (BLOXWAP) árelőzmények USD

A(z) BLOXWAPUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BLOXWAP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001124853.
A(z) BLOXWAP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BLOXWAP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+7.51%
30 nap$ -0.0001124853-8.18%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

BLOXWAP (BLOXWAP) tokenomikai adatai

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BLOXWAP (BLOXWAP)

Mennyit ér ma a(z) BLOXWAP (BLOXWAP)?
A(z) élő BLOXWAP ár a(z) USD esetében 0.0013746 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLOXWAP ára a(z) USD esetében?
A(z) BLOXWAP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0013746. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BLOXWAP piaci plafonja?
A(z) BLOXWAP piaci plafonja $ 1.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLOXWAP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLOXWAP keringésben lévő tokenszáma 999.94M USD.
Mi volt a(z) BLOXWAP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLOXWAP mindenkori legmagasabb ára 0.00230684 USD.
Mi volt a(z) BLOXWAP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLOXWAP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BLOXWAP kereskedési volumene?
A(z) BLOXWAP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BLOXWAP ára emelkedni fog idén?
A(z) BLOXWAP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLOXWAP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:47 (UTC+8)

