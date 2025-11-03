BLOXWAP (BLOXWAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00127855 $ 0.00127855 $ 0.00127855 24h alacsony $ 0.00147982 $ 0.00147982 $ 0.00147982 24h magas 24h alacsony $ 0.00127855$ 0.00127855 $ 0.00127855 24h magas $ 0.00147982$ 0.00147982 $ 0.00147982 Minden idők csúcspontja $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.05% Árváltozás (1D) +7.51% Árváltozás (7D) +11.47% Árváltozás (7D) +11.47%

BLOXWAP (BLOXWAP) valós idejű ár: $0.0013746. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLOXWAP legalacsonyabb ára $ 0.00127855, legmagasabb ára pedig $ 0.00147982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLOXWAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00230684, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLOXWAP változása a következő volt: -2.05% az elmúlt órában, +7.51% az elmúlt 24 órában, és +11.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BLOXWAP (BLOXWAP) piaci információk

Piaci érték $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Forgalomban lévő készlet 999.94M 999.94M 999.94M Teljes tokenszám 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

A(z) BLOXWAP jelenlegi piaci plafonja $ 1.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLOXWAP keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999937064.405382. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.37M.