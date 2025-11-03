blormmy (BLORMMY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00024186 $ 0.00024186 $ 0.00024186 24h alacsony $ 0.00025625 $ 0.00025625 $ 0.00025625 24h magas 24h alacsony $ 0.00024186$ 0.00024186 $ 0.00024186 24h magas $ 0.00025625$ 0.00025625 $ 0.00025625 Minden idők csúcspontja $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Legalacsonyabb ár $ 0.00024338$ 0.00024338 $ 0.00024338 Árváltozás (1H) -1.24% Árváltozás (1D) -3.89% Árváltozás (7D) -42.16% Árváltozás (7D) -42.16%

blormmy (BLORMMY) valós idejű ár: $0.00024181. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLORMMY legalacsonyabb ára $ 0.00024186, legmagasabb ára pedig $ 0.00025625 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLORMMY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00304852, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00024338 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLORMMY változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -3.89% az elmúlt 24 órában, és -42.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

blormmy (BLORMMY) piaci információk

Piaci érték $ 241.79K$ 241.79K $ 241.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 241.79K$ 241.79K $ 241.79K Forgalomban lévő készlet 999.67M 999.67M 999.67M Teljes tokenszám 999,672,028.378293 999,672,028.378293 999,672,028.378293

A(z) blormmy jelenlegi piaci plafonja $ 241.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLORMMY keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999672028.378293. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 241.79K.