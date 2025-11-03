Blood Crystal (BC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00259745 24h alacsony $ 0.00313414 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.092679 Legalacsonyabb ár $ 0.00255641 Árváltozás (1H) +1.47% Árváltozás (1D) -6.25% Árváltozás (7D) +1.04%

Blood Crystal (BC) valós idejű ár: $0.00264736. Az elmúlt 24 órában, a(z)BC legalacsonyabb ára $ 0.00259745, legmagasabb ára pedig $ 0.00313414 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BC valaha volt legmagasabb ára $ 0.092679, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00255641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BC változása a következő volt: +1.47% az elmúlt órában, -6.25% az elmúlt 24 órában, és +1.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blood Crystal (BC) piaci információk

Piaci érték $ 2.24M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.24M Forgalomban lévő készlet 844.04M Teljes tokenszám 844,043,746.0000001

A(z) Blood Crystal jelenlegi piaci plafonja $ 2.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BC keringésben lévő tokenszáma 844.04M, és a teljes tokenszám 844043746.0000001. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.24M.