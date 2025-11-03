TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Blood Crystal ár ma 0.00264736 USD. Kövesd nyomon a(z) BC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Blood Crystal ár ma 0.00264736 USD. Kövesd nyomon a(z) BC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BC

BC árinformációk

Mi a(z) BC

BC fehér könyv

BC hivatalos webhely

BC tokenomikai adatai

BC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Blood Crystal Logó

Blood Crystal Ár (BC)

Nem listázott

1 BC-USD élő ár:

$0.00267074
$0.00267074$0.00267074
-3.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Blood Crystal (BC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:33 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00259745
$ 0.00259745$ 0.00259745
24h alacsony
$ 0.00313414
$ 0.00313414$ 0.00313414
24h magas

$ 0.00259745
$ 0.00259745$ 0.00259745

$ 0.00313414
$ 0.00313414$ 0.00313414

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00255641
$ 0.00255641$ 0.00255641

+1.47%

-6.25%

+1.04%

+1.04%

Blood Crystal (BC) valós idejű ár: $0.00264736. Az elmúlt 24 órában, a(z)BC legalacsonyabb ára $ 0.00259745, legmagasabb ára pedig $ 0.00313414 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BC valaha volt legmagasabb ára $ 0.092679, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00255641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BC változása a következő volt: +1.47% az elmúlt órában, -6.25% az elmúlt 24 órában, és +1.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blood Crystal (BC) piaci információk

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

A(z) Blood Crystal jelenlegi piaci plafonja $ 2.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BC keringésben lévő tokenszáma 844.04M, és a teljes tokenszám 844043746.0000001. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.24M.

Blood Crystal (BC) árelőzmények USD

A(z) Blood CrystalUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000176612528752764.
A(z) Blood Crystal USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012105037.
A(z) Blood Crystal USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0021805467.
A(z) Blood Crystal USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.013942852898566558.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000176612528752764-6.25%
30 nap$ -0.0012105037-45.72%
60 nap$ -0.0021805467-82.36%
90 nap$ -0.013942852898566558-84.04%

Mi a(z) Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Blood Crystal (BC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Blood Crystal árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Blood Crystal (BC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Blood Crystal (BC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Blood Crystal rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Blood Crystal árelőrejelzését most!

BC helyi valutákra

Blood Crystal (BC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Blood Crystal (BC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Blood Crystal (BC)

Mennyit ér ma a(z) Blood Crystal (BC)?
A(z) élő BC ár a(z) USD esetében 0.00264736 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BC ára a(z) USD esetében?
A(z) BC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00264736. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Blood Crystal piaci plafonja?
A(z) BC piaci plafonja $ 2.24M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BC keringésben lévő tokenszáma 844.04M USD.
Mi volt a(z) BC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BC mindenkori legmagasabb ára 0.092679 USD.
Mi volt a(z) BC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00255641 USD.
Mekkora a(z) BC kereskedési volumene?
A(z) BC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BC ára emelkedni fog idén?
A(z) BC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:33 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,831.15
$108,831.15$108,831.15

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.63
$3,794.63$3,794.63

-1.52%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-7.90%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1130
$1.1130$1.1130

-11.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.31
$183.31$183.31

-0.25%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,831.15
$108,831.15$108,831.15

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.63
$3,794.63$3,794.63

-1.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.31
$183.31$183.31

-0.25%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.56
$87.56$87.56

-1.17%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4668
$2.4668$2.4668

-1.32%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0376
$0.0376$0.0376

-24.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05772
$0.05772$0.05772

+188.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09402
$0.09402$0.09402

+13.81%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002110
$0.000000002110$0.000000002110

+385.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007709
$0.00007709$0.00007709

+110.57%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000492
$0.000000000492$0.000000000492

+26.47%