BlockyBoy by Matt Furie Ár (BLOCKYBOY)
-3.15%
-20.95%
-49.77%
-49.77%
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) valós idejű ár: $0.000232. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLOCKYBOY legalacsonyabb ára $ 0.00019627, legmagasabb ára pedig $ 0.00029787 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLOCKYBOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00342977, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00016021 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLOCKYBOY változása a következő volt: -3.15% az elmúlt órában, -20.95% az elmúlt 24 órában, és -49.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) BlockyBoy by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 97.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLOCKYBOY keringésben lévő tokenszáma 420.69M, és a teljes tokenszám 420690000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.60K.
A(z) BlockyBoy by Matt FurieUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BlockyBoy by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000153983.
A(z) BlockyBoy by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001697986.
A(z) BlockyBoy by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-20.95%
|30 nap
|$ +0.0000153983
|+6.64%
|60 nap
|$ -0.0001697986
|-73.18%
|90 nap
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
