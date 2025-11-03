BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00019627 $ 0.00019627 $ 0.00019627 24h alacsony $ 0.00029787 $ 0.00029787 $ 0.00029787 24h magas 24h alacsony $ 0.00019627$ 0.00019627 $ 0.00019627 24h magas $ 0.00029787$ 0.00029787 $ 0.00029787 Minden idők csúcspontja $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 Legalacsonyabb ár $ 0.00016021$ 0.00016021 $ 0.00016021 Árváltozás (1H) -3.15% Árváltozás (1D) -20.95% Árváltozás (7D) -49.77% Árváltozás (7D) -49.77%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) valós idejű ár: $0.000232. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLOCKYBOY legalacsonyabb ára $ 0.00019627, legmagasabb ára pedig $ 0.00029787 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLOCKYBOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00342977, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00016021 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLOCKYBOY változása a következő volt: -3.15% az elmúlt órában, -20.95% az elmúlt 24 órában, és -49.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) piaci információk

Piaci érték $ 97.60K$ 97.60K $ 97.60K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 97.60K$ 97.60K $ 97.60K Forgalomban lévő készlet 420.69M 420.69M 420.69M Teljes tokenszám 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

A(z) BlockyBoy by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 97.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLOCKYBOY keringésben lévő tokenszáma 420.69M, és a teljes tokenszám 420690000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.60K.