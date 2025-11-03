TőzsdeDEX+
A(z) élő BlockTrader365 ár ma 0.03164553 USD. Kövesd nyomon a(z) BT365 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BT365 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BT365

BT365 árinformációk

Mi a(z) BT365

BT365 fehér könyv

BT365 hivatalos webhely

BT365 tokenomikai adatai

BT365 árelőrejelzés

BlockTrader365 Logó

BlockTrader365 Ár (BT365)

Nem listázott

1 BT365-USD élő ár:

$0.03164522
$0.03164522
+2.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BlockTrader365 (BT365) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:22 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03087613
$ 0.03087613
24h alacsony
$ 0.03164834
$ 0.03164834
24h magas

$ 0.03087613
$ 0.03087613

$ 0.03164834
$ 0.03164834

$ 0.04230719
$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058

+0.00%

+2.46%

+1.16%

+1.16%

BlockTrader365 (BT365) valós idejű ár: $0.03164553. Az elmúlt 24 órában, a(z)BT365 legalacsonyabb ára $ 0.03087613, legmagasabb ára pedig $ 0.03164834 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BT365 valaha volt legmagasabb ára $ 0.04230719, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01739058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BT365 változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +2.46% az elmúlt 24 órában, és +1.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockTrader365 (BT365) piaci információk

$ 3.16M
$ 3.16M

--
--

$ 3.16M
$ 3.16M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) BlockTrader365 jelenlegi piaci plafonja $ 3.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BT365 keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.16M.

BlockTrader365 (BT365) árelőzmények USD

A(z) BlockTrader365USD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00076033.
A(z) BlockTrader365 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0041511340.
A(z) BlockTrader365 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0033834831.
A(z) BlockTrader365 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.009635903333933335.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00076033+2.46%
30 nap$ +0.0041511340+13.12%
60 nap$ +0.0033834831+10.69%
90 nap$ +0.009635903333933335+43.78%

Mi a(z) BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BlockTrader365 (BT365) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BlockTrader365 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BlockTrader365 (BT365) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BlockTrader365 (BT365) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BlockTrader365 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BlockTrader365 árelőrejelzését most!

BT365 helyi valutákra

BlockTrader365 (BT365) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BlockTrader365 (BT365) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BT365 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BlockTrader365 (BT365)

Mennyit ér ma a(z) BlockTrader365 (BT365)?
A(z) élő BT365 ár a(z) USD esetében 0.03164553 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BT365 ára a(z) USD esetében?
A(z) BT365 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03164553. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BlockTrader365 piaci plafonja?
A(z) BT365 piaci plafonja $ 3.16M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BT365 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BT365 keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) BT365 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BT365 mindenkori legmagasabb ára 0.04230719 USD.
Mi volt a(z) BT365 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BT365 mindenkori legalacsonyabb ára 0.01739058 USD.
Mekkora a(z) BT365 kereskedési volumene?
A(z) BT365 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BT365 ára emelkedni fog idén?
A(z) BT365 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BT365 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:22 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,809

$3,790

$0

$1

$183

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

