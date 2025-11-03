BlockTrader365 (BT365) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03087613 24h alacsony $ 0.03164834 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04230719 Legalacsonyabb ár $ 0.01739058 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +2.46% Árváltozás (7D) +1.16%

BlockTrader365 (BT365) valós idejű ár: $0.03164553. Az elmúlt 24 órában, a(z)BT365 legalacsonyabb ára $ 0.03087613, legmagasabb ára pedig $ 0.03164834 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BT365 valaha volt legmagasabb ára $ 0.04230719, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01739058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BT365 változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +2.46% az elmúlt 24 órában, és +1.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockTrader365 (BT365) piaci információk

Piaci érték $ 3.16M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.16M Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) BlockTrader365 jelenlegi piaci plafonja $ 3.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BT365 keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.16M.