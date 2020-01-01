Blockchain Web Services (BWS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Web Services (BWS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blockchain Web Services (BWS) tokennel kapcsolatos információk Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Hivatalos webhely: https://www.bws.ninja Fehér könyv: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Vásárolj most BWS tokent!

Blockchain Web Services (BWS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Web Services (BWS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 95.51K $ 95.51K $ 95.51K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.51K $ 95.51K $ 95.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.02443105 $ 0.02443105 $ 0.02443105 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00095507 $ 0.00095507 $ 0.00095507 További tudnivalók a(z) Blockchain Web Services (BWS) áráról

Blockchain Web Services (BWS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blockchain Web Services (BWS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BWS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BWS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BWS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BWS token élő árfolyamát!

