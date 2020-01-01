Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Monster Hunt (BCMC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokennel kapcsolatos információk NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Hivatalos webhely: https://bcmhunt.com/ Vásárolj most BCMC tokent!

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Monster Hunt (BCMC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 190.02K $ 190.02K $ 190.02K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 804.67K $ 804.67K $ 804.67K Minden idők csúcspontja: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00080467 $ 0.00080467 $ 0.00080467 További tudnivalók a(z) Blockchain Monster Hunt (BCMC) áráról

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCMC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCMC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCMC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCMC token élő árfolyamát!

BCMC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCMC kapcsán? BCMC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCMC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

