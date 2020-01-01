Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokennel kapcsolatos információk BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Hivatalos webhely: https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.58K Teljes tokenszám: $ 3.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 691.06K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.64K Minden idők csúcspontja: $ 19.51 Minden idők mélypontja: $ 0.00500135 Jelenlegi ár: $ 0.01386194

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCUG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCUG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCUG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCUG token élő árfolyamát!

BCUG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCUG kapcsán? BCUG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

