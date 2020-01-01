BlockCDN (BCDN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BlockCDN (BCDN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BlockCDN (BCDN) tokennel kapcsolatos információk BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Hivatalos webhely: http://www.blockcdn.org/ Fehér könyv: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp Vásárolj most BCDN tokent!

BlockCDN (BCDN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BlockCDN (BCDN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 65.90K $ 65.90K $ 65.90K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 190.22K $ 190.22K $ 190.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019022 $ 0.00019022 $ 0.00019022 További tudnivalók a(z) BlockCDN (BCDN) áráról

BlockCDN (BCDN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BlockCDN (BCDN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCDN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCDN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCDN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCDN token élő árfolyamát!

BCDN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCDN kapcsán? BCDN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCDN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!