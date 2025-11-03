TőzsdeDEX+
A(z) élő BlockAI ár ma 0.094698 USD. Kövesd nyomon a(z) BAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BAI

BAI árinformációk

Mi a(z) BAI

BAI fehér könyv

BAI hivatalos webhely

BAI tokenomikai adatai

BAI árelőrejelzés

BlockAI Logó

BlockAI Ár (BAI)

Nem listázott

1 BAI-USD élő ár:

$0.094698
+0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BlockAI (BAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:50:02 (UTC+8)

BlockAI (BAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.094195
24h alacsony
$ 0.094914
24h magas

$ 0.094195
$ 0.094914
$ 1.5
$ 0.061623
-0.00%

+0.53%

-24.21%

-24.21%

BlockAI (BAI) valós idejű ár: $0.094698. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAI legalacsonyabb ára $ 0.094195, legmagasabb ára pedig $ 0.094914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.061623 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.53% az elmúlt 24 órában, és -24.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockAI (BAI) piaci információk

$ 63.44K
--
$ 568.19K
669.96K
6,000,000.0
A(z) BlockAI jelenlegi piaci plafonja $ 63.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 669.96K, és a teljes tokenszám 6000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 568.19K.

BlockAI (BAI) árelőzmények USD

A(z) BlockAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00050192.
A(z) BlockAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0302157738.
A(z) BlockAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0177843128.
A(z) BlockAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00050192+0.53%
30 nap$ -0.0302157738-31.90%
60 nap$ +0.0177843128+18.78%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BlockAI (BAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BlockAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BlockAI (BAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BlockAI (BAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BlockAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BlockAI árelőrejelzését most!

BAI helyi valutákra

BlockAI (BAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BlockAI (BAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BlockAI (BAI)

Mennyit ér ma a(z) BlockAI (BAI)?
A(z) élő BAI ár a(z) USD esetében 0.094698 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAI ára a(z) USD esetében?
A(z) BAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.094698. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BlockAI piaci plafonja?
A(z) BAI piaci plafonja $ 63.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 669.96K USD.
Mi volt a(z) BAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAI mindenkori legmagasabb ára 1.5 USD.
Mi volt a(z) BAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.061623 USD.
Mekkora a(z) BAI kereskedési volumene?
A(z) BAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BAI ára emelkedni fog idén?
A(z) BAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
BlockAI (BAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,809.56
$3,790.58
$0.02426
$1.1098
$183.17
$108,809.56
$3,790.58
$183.17
$87.49
$2.4657
$0.00000
$0.00000
$0.0379
$0.05772
$0.09402
$0.000000002110
$0.02065
$0.00007747
$0.0000451
$0.000000000497
