BlockAI (BAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.094195 $ 0.094195 $ 0.094195 24h alacsony $ 0.094914 $ 0.094914 $ 0.094914 24h magas 24h alacsony $ 0.094195$ 0.094195 $ 0.094195 24h magas $ 0.094914$ 0.094914 $ 0.094914 Minden idők csúcspontja $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Legalacsonyabb ár $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +0.53% Árváltozás (7D) -24.21% Árváltozás (7D) -24.21%

BlockAI (BAI) valós idejű ár: $0.094698. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAI legalacsonyabb ára $ 0.094195, legmagasabb ára pedig $ 0.094914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.061623 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.53% az elmúlt 24 órában, és -24.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockAI (BAI) piaci információk

Piaci érték $ 63.44K$ 63.44K $ 63.44K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 568.19K$ 568.19K $ 568.19K Forgalomban lévő készlet 669.96K 669.96K 669.96K Teljes tokenszám 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

A(z) BlockAI jelenlegi piaci plafonja $ 63.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 669.96K, és a teljes tokenszám 6000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 568.19K.