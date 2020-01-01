BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatai
BLCK Coin (BLCK) tokennel kapcsolatos információk
Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!
BLCK Coin (BLCK) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BLCK Coin (BLCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLCK tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BLCK token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BLCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLCK token élő árfolyamát!
BLCK árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLCK kapcsán? BLCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.