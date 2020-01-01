BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BLCK Coin (BLCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BLCK Coin (BLCK) tokennel kapcsolatos információk Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Hivatalos webhely: https://blckcoin.org/ Fehér könyv: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf Vásárolj most BLCK tokent!

BLCK Coin (BLCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BLCK Coin (BLCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 313.75K $ 313.75K $ 313.75K Teljes tokenszám: $ 989.08M $ 989.08M $ 989.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.08M $ 989.08M $ 989.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 313.75K $ 313.75K $ 313.75K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00031721 $ 0.00031721 $ 0.00031721 További tudnivalók a(z) BLCK Coin (BLCK) áráról

BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BLCK Coin (BLCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLCK token élő árfolyamát!

BLCK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLCK kapcsán? BLCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLCK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

