blai (BLAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0010955 $ 0.0010955 $ 0.0010955 24h alacsony $ 0.00119159 $ 0.00119159 $ 0.00119159 24h magas 24h alacsony $ 0.0010955$ 0.0010955 $ 0.0010955 24h magas $ 0.00119159$ 0.00119159 $ 0.00119159 Minden idők csúcspontja $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Legalacsonyabb ár $ 0.00076277$ 0.00076277 $ 0.00076277 Árváltozás (1H) -1.57% Árváltozás (1D) -7.11% Árváltozás (7D) -22.50% Árváltozás (7D) -22.50%

blai (BLAI) valós idejű ár: $0.00110662. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLAI legalacsonyabb ára $ 0.0010955, legmagasabb ára pedig $ 0.00119159 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01077165, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00076277 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLAI változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, -7.11% az elmúlt 24 órában, és -22.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

blai (BLAI) piaci információk

Piaci érték $ 871.88K$ 871.88K $ 871.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Forgalomban lévő készlet 775.00M 775.00M 775.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) blai jelenlegi piaci plafonja $ 871.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLAI keringésben lévő tokenszáma 775.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.13M.