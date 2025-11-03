BladeSwap (BLADE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00103998 $ 0.00103998 $ 0.00103998 24h alacsony $ 0.00109226 $ 0.00109226 $ 0.00109226 24h magas 24h alacsony $ 0.00103998$ 0.00103998 $ 0.00103998 24h magas $ 0.00109226$ 0.00109226 $ 0.00109226 Minden idők csúcspontja $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Legalacsonyabb ár $ 0.00068298$ 0.00068298 $ 0.00068298 Árváltozás (1H) -1.15% Árváltozás (1D) -4.76% Árváltozás (7D) -9.85% Árváltozás (7D) -9.85%

BladeSwap (BLADE) valós idejű ár: $0.00103798. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLADE legalacsonyabb ára $ 0.00103998, legmagasabb ára pedig $ 0.00109226 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLADE valaha volt legmagasabb ára $ 0.207049, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00068298 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLADE változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -4.76% az elmúlt 24 órában, és -9.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BladeSwap (BLADE) piaci információk

Piaci érték $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 191.79K$ 191.79K $ 191.79K Forgalomban lévő készlet 96.47M 96.47M 96.47M Teljes tokenszám 184,418,216.1962802 184,418,216.1962802 184,418,216.1962802

A(z) BladeSwap jelenlegi piaci plafonja $ 100.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLADE keringésben lévő tokenszáma 96.47M, és a teljes tokenszám 184418216.1962802. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 191.79K.