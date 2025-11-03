Blade (BLADE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01335022 24h alacsony $ 0.01864723 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.702613 Legalacsonyabb ár $ 0.00579944 Árváltozás (1H) -4.54% Árváltozás (1D) -5.48% Árváltozás (7D) +14.55%

Blade (BLADE) valós idejű ár: $0.0156041. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLADE legalacsonyabb ára $ 0.01335022, legmagasabb ára pedig $ 0.01864723 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLADE valaha volt legmagasabb ára $ 0.702613, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00579944 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLADE változása a következő volt: -4.54% az elmúlt órában, -5.48% az elmúlt 24 órában, és +14.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blade (BLADE) piaci információk

Piaci érték $ 78.77K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.56M Forgalomban lévő készlet 5.05M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Blade jelenlegi piaci plafonja $ 78.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLADE keringésben lévő tokenszáma 5.05M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.56M.