BlackCoin (BLK) tokennel kapcsolatos információk BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. Hivatalos webhely: https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BlackCoin (BLK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 63.71M $ 63.71M $ 63.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Minden idők csúcspontja: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minden idők mélypontja: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Jelenlegi ár: $ 0.053163 $ 0.053163 $ 0.053163 További tudnivalók a(z) BlackCoin (BLK) áráról

BlackCoin (BLK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BlackCoin (BLK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLK token élő árfolyamát!

