BlackCoin (BLK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BlackCoin (BLK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
BlackCoin (BLK) tokennel kapcsolatos információk

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.

BlackCoin features the following specifications:

  • Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
  • The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
  • Recommended confirmations: 10, maturity: 500
  • Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
  • Defined block time target: 64 seconds
  • Max reorganization depth: 500 blocks
  • Inflation: about 0.95%.
  • PoS block reward: 1.5 BLK + fees
  • The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
  • BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Hivatalos webhely:
https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BlackCoin (BLK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 63.71M
$ 63.71M$ 63.71M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Minden idők mélypontja:
$ 0.0019911
$ 0.0019911$ 0.0019911
Jelenlegi ár:
$ 0.053163
$ 0.053163$ 0.053163

BlackCoin (BLK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) BlackCoin (BLK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BLK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BLK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLK token élő árfolyamát!

BLK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLK kapcsán? BLK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.