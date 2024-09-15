BKOKFi (BKOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BKOKFi (BKOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BKOKFi (BKOK) tokennel kapcsolatos információk Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Hivatalos webhely: https://bkokfi.com Fehér könyv: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Vásárolj most BKOK tokent!

BKOKFi (BKOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BKOKFi (BKOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 407.86K $ 407.86K $ 407.86K Teljes tokenszám: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 407.86K $ 407.86K $ 407.86K Minden idők csúcspontja: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Minden idők mélypontja: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Jelenlegi ár: $ 0.075241 $ 0.075241 $ 0.075241 További tudnivalók a(z) BKOKFi (BKOK) áráról

BKOKFi (BKOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BKOKFi (BKOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BKOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BKOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BKOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BKOK token élő árfolyamát!

BKOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BKOK kapcsán? BKOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BKOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

