TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BizAuto ár ma 0.00018296 USD. Kövesd nyomon a(z) BIZA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIZA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BizAuto ár ma 0.00018296 USD. Kövesd nyomon a(z) BIZA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIZA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BIZA

BIZA árinformációk

Mi a(z) BIZA

BIZA fehér könyv

BIZA hivatalos webhely

BIZA tokenomikai adatai

BIZA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BizAuto Logó

BizAuto Ár (BIZA)

Nem listázott

1 BIZA-USD élő ár:

$0.00018012
$0.00018012$0.00018012
-8.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BizAuto (BIZA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:35 (UTC+8)

BizAuto (BIZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0001642
$ 0.0001642$ 0.0001642
24h alacsony
$ 0.00021556
$ 0.00021556$ 0.00021556
24h magas

$ 0.0001642
$ 0.0001642$ 0.0001642

$ 0.00021556
$ 0.00021556$ 0.00021556

$ 0.0324594
$ 0.0324594$ 0.0324594

$ 0.00002802
$ 0.00002802$ 0.00002802

+9.57%

-6.65%

-13.41%

-13.41%

BizAuto (BIZA) valós idejű ár: $0.00018296. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIZA legalacsonyabb ára $ 0.0001642, legmagasabb ára pedig $ 0.00021556 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0324594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIZA változása a következő volt: +9.57% az elmúlt órában, -6.65% az elmúlt 24 órában, és -13.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BizAuto (BIZA) piaci információk

$ 549.36K
$ 549.36K$ 549.36K

--
----

$ 634.49K
$ 634.49K$ 634.49K

3.29B
3.29B 3.29B

3,800,000,000.0
3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

A(z) BizAuto jelenlegi piaci plafonja $ 549.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIZA keringésben lévő tokenszáma 3.29B, és a teljes tokenszám 3800000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 634.49K.

BizAuto (BIZA) árelőzmények USD

A(z) BizAutoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BizAuto USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000396590.
A(z) BizAuto USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001444849.
A(z) BizAuto USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00007657245681560099.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.65%
30 nap$ -0.0000396590-21.67%
60 nap$ +0.0001444849+78.97%
90 nap$ +0.00007657245681560099+71.98%

Mi a(z) BizAuto (BIZA)

BizAuto is a cryptocurrency that aims to revolutionize various industries through its innovative blockchain technology. It utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus algorithm and incorporates quantum random number technology to enhance security and transaction speed2. The BizAuto platform integrates AutoXML technology, allowing machines to recognize and share information autonomously, which facilitates the development of advanced AI systems2. Unlike many cryptocurrencies limited to value exchange or online gaming, BizAuto's applications span over 300 industrial sectors standardized by W3C, including e-commerce, education, finance, law, and media.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BizAuto (BIZA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BizAuto árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BizAuto (BIZA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BizAuto (BIZA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BizAuto rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BizAuto árelőrejelzését most!

BIZA helyi valutákra

BizAuto (BIZA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BizAuto (BIZA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BIZA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BizAuto (BIZA)

Mennyit ér ma a(z) BizAuto (BIZA)?
A(z) élő BIZA ár a(z) USD esetében 0.00018296 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BIZA ára a(z) USD esetében?
A(z) BIZA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00018296. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BizAuto piaci plafonja?
A(z) BIZA piaci plafonja $ 549.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BIZA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BIZA keringésben lévő tokenszáma 3.29B USD.
Mi volt a(z) BIZA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BIZA mindenkori legmagasabb ára 0.0324594 USD.
Mi volt a(z) BIZA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BIZA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002802 USD.
Mekkora a(z) BIZA kereskedési volumene?
A(z) BIZA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BIZA ára emelkedni fog idén?
A(z) BIZA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BIZA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:35 (UTC+8)

BizAuto (BIZA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,802.64
$108,802.64$108,802.64

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.77
$3,790.77$3,790.77

-1.62%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02411
$0.02411$0.02411

-8.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1094
$1.1094$1.1094

-12.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.14
$183.14$183.14

-0.34%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,802.64
$108,802.64$108,802.64

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.77
$3,790.77$3,790.77

-1.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.14
$183.14$183.14

-0.34%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.66
$87.66$87.66

-1.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4654
$2.4654$2.4654

-1.38%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05815
$0.05815$0.05815

+190.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09367
$0.09367$0.09367

+13.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002208
$0.000000002208$0.000000002208

+407.58%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007655
$0.00007655$0.00007655

+109.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000508
$0.000000000508$0.000000000508

+30.59%