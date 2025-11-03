BizAuto (BIZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0001642 $ 0.0001642 $ 0.0001642 24h alacsony $ 0.00021556 $ 0.00021556 $ 0.00021556 24h magas 24h alacsony $ 0.0001642$ 0.0001642 $ 0.0001642 24h magas $ 0.00021556$ 0.00021556 $ 0.00021556 Minden idők csúcspontja $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Legalacsonyabb ár $ 0.00002802$ 0.00002802 $ 0.00002802 Árváltozás (1H) +9.57% Árváltozás (1D) -6.65% Árváltozás (7D) -13.41% Árváltozás (7D) -13.41%

BizAuto (BIZA) valós idejű ár: $0.00018296. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIZA legalacsonyabb ára $ 0.0001642, legmagasabb ára pedig $ 0.00021556 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0324594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIZA változása a következő volt: +9.57% az elmúlt órában, -6.65% az elmúlt 24 órában, és -13.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BizAuto (BIZA) piaci információk

Piaci érték $ 549.36K$ 549.36K $ 549.36K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 634.49K$ 634.49K $ 634.49K Forgalomban lévő készlet 3.29B 3.29B 3.29B Teljes tokenszám 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

A(z) BizAuto jelenlegi piaci plafonja $ 549.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIZA keringésben lévő tokenszáma 3.29B, és a teljes tokenszám 3800000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 634.49K.