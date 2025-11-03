Bitty Baby (BITBABY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001442 $ 0.00001442 $ 0.00001442 24h alacsony $ 0.0000155 $ 0.0000155 $ 0.0000155 24h magas 24h alacsony $ 0.00001442$ 0.00001442 $ 0.00001442 24h magas $ 0.0000155$ 0.0000155 $ 0.0000155 Minden idők csúcspontja $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 Legalacsonyabb ár $ 0.00001442$ 0.00001442 $ 0.00001442 Árváltozás (1H) -0.12% Árváltozás (1D) -6.02% Árváltozás (7D) -21.39% Árváltozás (7D) -21.39%

Bitty Baby (BITBABY) valós idejű ár: $0.00001443. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITBABY legalacsonyabb ára $ 0.00001442, legmagasabb ára pedig $ 0.0000155 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITBABY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00042678, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001442 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITBABY változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -6.02% az elmúlt 24 órában, és -21.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitty Baby (BITBABY) piaci információk

Piaci érték $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Forgalomban lévő készlet 999.97M 999.97M 999.97M Teljes tokenszám 999,972,533.655442 999,972,533.655442 999,972,533.655442

A(z) Bitty Baby jelenlegi piaci plafonja $ 14.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITBABY keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999972533.655442. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.43K.