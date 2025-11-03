TőzsdeDEX+
A(z) élő Bitty Baby ár ma 0.00001443 USD. Kövesd nyomon a(z) BITBABY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BITBABY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BITBABY

BITBABY árinformációk

Mi a(z) BITBABY

BITBABY hivatalos webhely

BITBABY tokenomikai adatai

BITBABY árelőrejelzés

Bitty Baby Logó

Bitty Baby Ár (BITBABY)

Nem listázott

1 BITBABY-USD élő ár:

--
----
-6.00%1D
mexc
USD
Bitty Baby (BITBABY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:49 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001442
$ 0.00001442$ 0.00001442
24h alacsony
$ 0.0000155
$ 0.0000155$ 0.0000155
24h magas

$ 0.00001442
$ 0.00001442$ 0.00001442

$ 0.0000155
$ 0.0000155$ 0.0000155

$ 0.00042678
$ 0.00042678$ 0.00042678

$ 0.00001442
$ 0.00001442$ 0.00001442

-0.12%

-6.02%

-21.39%

-21.39%

Bitty Baby (BITBABY) valós idejű ár: $0.00001443. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITBABY legalacsonyabb ára $ 0.00001442, legmagasabb ára pedig $ 0.0000155 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITBABY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00042678, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001442 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITBABY változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -6.02% az elmúlt 24 órában, és -21.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitty Baby (BITBABY) piaci információk

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

--
----

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,533.655442
999,972,533.655442 999,972,533.655442

A(z) Bitty Baby jelenlegi piaci plafonja $ 14.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITBABY keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999972533.655442. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.43K.

Bitty Baby (BITBABY) árelőzmények USD

A(z) Bitty BabyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bitty Baby USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000090567.
A(z) Bitty Baby USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000115982.
A(z) Bitty Baby USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.02%
30 nap$ -0.0000090567-62.76%
60 nap$ -0.0000115982-80.37%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bitty Baby (BITBABY)

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bitty Baby (BITBABY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bitty Baby árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitty Baby (BITBABY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitty Baby (BITBABY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitty Baby rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitty Baby árelőrejelzését most!

BITBABY helyi valutákra

Bitty Baby (BITBABY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitty Baby (BITBABY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BITBABY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitty Baby (BITBABY)

Mennyit ér ma a(z) Bitty Baby (BITBABY)?
A(z) élő BITBABY ár a(z) USD esetében 0.00001443 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BITBABY ára a(z) USD esetében?
A(z) BITBABY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001443. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitty Baby piaci plafonja?
A(z) BITBABY piaci plafonja $ 14.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BITBABY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BITBABY keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) BITBABY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BITBABY mindenkori legmagasabb ára 0.00042678 USD.
Mi volt a(z) BITBABY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BITBABY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001442 USD.
Mekkora a(z) BITBABY kereskedési volumene?
A(z) BITBABY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BITBABY ára emelkedni fog idén?
A(z) BITBABY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BITBABY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:49 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

