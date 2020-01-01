BITT (BITT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BITT (BITT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BITT (BITT) tokennel kapcsolatos információk BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Hivatalos webhely: https://www.bittoken.club/ Vásárolj most BITT tokent!

BITT (BITT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BITT (BITT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.66K $ 1.66K $ 1.66K Teljes tokenszám: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017066 $ 0.00017066 $ 0.00017066 További tudnivalók a(z) BITT (BITT) áráról

BITT (BITT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BITT (BITT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BITT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BITT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BITT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BITT token élő árfolyamát!

BITT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BITT kapcsán? BITT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BITT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

