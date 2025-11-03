Bitrecs (SN122) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.924107 $ 0.924107 $ 0.924107 24h alacsony $ 0.990552 $ 0.990552 $ 0.990552 24h magas 24h alacsony $ 0.924107$ 0.924107 $ 0.924107 24h magas $ 0.990552$ 0.990552 $ 0.990552 Minden idők csúcspontja $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Legalacsonyabb ár $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -3.87% Árváltozás (7D) +42.33% Árváltozás (7D) +42.33%

Bitrecs (SN122) valós idejű ár: $0.926719. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN122 legalacsonyabb ára $ 0.924107, legmagasabb ára pedig $ 0.990552 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN122 valaha volt legmagasabb ára $ 1.16, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.337554 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN122 változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -3.87% az elmúlt 24 órában, és +42.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitrecs (SN122) piaci információk

Piaci érték $ 255.56K$ 255.56K $ 255.56K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.44M$ 19.44M $ 19.44M Forgalomban lévő készlet 276.05K 276.05K 276.05K Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Bitrecs jelenlegi piaci plafonja $ 255.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN122 keringésben lévő tokenszáma 276.05K, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.44M.