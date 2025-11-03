TőzsdeDEX+
A(z) élő Bitrecs ár ma 0.926719 USD. Kövesd nyomon a(z) SN122 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SN122 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SN122

SN122 árinformációk

Mi a(z) SN122

SN122 fehér könyv

SN122 hivatalos webhely

SN122 tokenomikai adatai

SN122 árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitrecs Logó

Bitrecs Ár (SN122)

Nem listázott

1 SN122-USD élő ár:

$0.926719
$0.926719$0.926719
-3.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Bitrecs (SN122) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:19 (UTC+8)

Bitrecs (SN122) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.924107
$ 0.924107$ 0.924107
24h alacsony
$ 0.990552
$ 0.990552$ 0.990552
24h magas

$ 0.924107
$ 0.924107$ 0.924107

$ 0.990552
$ 0.990552$ 0.990552

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

-0.96%

-3.87%

+42.33%

+42.33%

Bitrecs (SN122) valós idejű ár: $0.926719. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN122 legalacsonyabb ára $ 0.924107, legmagasabb ára pedig $ 0.990552 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN122 valaha volt legmagasabb ára $ 1.16, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.337554 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN122 változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -3.87% az elmúlt 24 órában, és +42.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitrecs (SN122) piaci információk

$ 255.56K
$ 255.56K$ 255.56K

--
----

$ 19.44M
$ 19.44M$ 19.44M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Bitrecs jelenlegi piaci plafonja $ 255.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN122 keringésben lévő tokenszáma 276.05K, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.44M.

Bitrecs (SN122) árelőzmények USD

A(z) BitrecsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0373109152689295.
A(z) Bitrecs USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.9637418874.
A(z) Bitrecs USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.8262305032.
A(z) Bitrecs USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.3127219125449956.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0373109152689295-3.87%
30 nap$ +0.9637418874+104.00%
60 nap$ +0.8262305032+89.16%
90 nap$ +0.3127219125449956+50.93%

Mi a(z) Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Bitrecs (SN122) Erőforrás

Bitrecs árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitrecs (SN122) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitrecs (SN122) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitrecs rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitrecs árelőrejelzését most!

SN122 helyi valutákra

Bitrecs (SN122) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitrecs (SN122) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SN122 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitrecs (SN122)

Mennyit ér ma a(z) Bitrecs (SN122)?
A(z) élő SN122 ár a(z) USD esetében 0.926719 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SN122 ára a(z) USD esetében?
A(z) SN122 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.926719. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitrecs piaci plafonja?
A(z) SN122 piaci plafonja $ 255.56K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SN122 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SN122 keringésben lévő tokenszáma 276.05K USD.
Mi volt a(z) SN122 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SN122 mindenkori legmagasabb ára 1.16 USD.
Mi volt a(z) SN122 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SN122 mindenkori legalacsonyabb ára 0.337554 USD.
Mekkora a(z) SN122 kereskedési volumene?
A(z) SN122 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SN122 ára emelkedni fog idén?
A(z) SN122 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SN122 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:19 (UTC+8)

Bitrecs (SN122) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

