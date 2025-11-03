BitPill (BITPILL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 Legalacsonyabb ár $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

BitPill (BITPILL) valós idejű ár: $0.00000588. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITPILL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITPILL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00002897, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000534 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITPILL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BitPill (BITPILL) piaci információk

Piaci érték $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Forgalomban lévő készlet 998.08M 998.08M 998.08M Teljes tokenszám 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

A(z) BitPill jelenlegi piaci plafonja $ 5.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITPILL keringésben lévő tokenszáma 998.08M, és a teljes tokenszám 998078648.175923. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.86K.