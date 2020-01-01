BitOrbit (BITORB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitOrbit (BITORB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitOrbit (BITORB) tokennel kapcsolatos információk Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another. Hivatalos webhely: https://bitorbit.com/

BitOrbit (BITORB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitOrbit (BITORB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.52K $ 2.52K $ 2.52K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Minden idők csúcspontja: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Minden idők mélypontja: $ 0.00003707 $ 0.00003707 $ 0.00003707 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0

BitOrbit (BITORB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitOrbit (BITORB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BITORB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BITORB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BITORB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BITORB token élő árfolyamát!

BITORB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BITORB kapcsán? BITORB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

