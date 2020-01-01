BitNomad (BNOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitNomad (BNOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitNomad (BNOM) tokennel kapcsolatos információk NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way. Hivatalos webhely: https://bitnomad.vip/ Fehér könyv: https://bitnomad.vip/ Vásárolj most BNOM tokent!

BitNomad (BNOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitNomad (BNOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.83K $ 11.83K $ 11.83K Teljes tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.83K $ 11.83K $ 11.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.003732 $ 0.003732 $ 0.003732 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BitNomad (BNOM) áráról

BitNomad (BNOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitNomad (BNOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNOM token élő árfolyamát!

