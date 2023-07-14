Bitnet (BTN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitnet (BTN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitnet (BTN) tokennel kapcsolatos információk Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Hivatalos webhely: https://bitnet.money/ Fehér könyv: https://bitnet.technology/papers Vásárolj most BTN tokent!

Bitnet (BTN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitnet (BTN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.00K $ 57.00K $ 57.00K Teljes tokenszám: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.82K $ 57.82K $ 57.82K Minden idők csúcspontja: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01197389 $ 0.01197389 $ 0.01197389 További tudnivalók a(z) Bitnet (BTN) áráról

Bitnet (BTN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitnet (BTN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTN token élő árfolyamát!

