BitMEX (BMEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitMEX (BMEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitMEX (BMEX) tokennel kapcsolatos információk BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Hivatalos webhely: https://www.bitmex.com Vásárolj most BMEX tokent!

BitMEX (BMEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitMEX (BMEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.39M $ 28.39M $ 28.39M Teljes tokenszám: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 128.10M $ 128.10M $ 128.10M Minden idők csúcspontja: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Minden idők mélypontja: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Jelenlegi ár: $ 0.284659 $ 0.284659 $ 0.284659 További tudnivalók a(z) BitMEX (BMEX) áráról

BitMEX (BMEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitMEX (BMEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMEX token élő árfolyamát!

BMEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMEX kapcsán? BMEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

