BitMart (BMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitMart (BMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitMart (BMX) tokennel kapcsolatos információk BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Hivatalos webhely: https://www.bitmart.com/trade/en Vásárolj most BMX tokent!

BitMart (BMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitMart (BMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 102.81M $ 102.81M $ 102.81M Teljes tokenszám: $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 193.68M $ 193.68M $ 193.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 Minden idők mélypontja: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Jelenlegi ár: $ 0.302901 $ 0.302901 $ 0.302901 További tudnivalók a(z) BitMart (BMX) áráról

BitMart (BMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitMart (BMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMX token élő árfolyamát!

BMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMX kapcsán? BMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

